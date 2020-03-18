Российские сервисы такси начали дезинфицировать машины из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Сервис заказа такси «Ситимобил» начал бесплатно дезинфицировать автомобили подключенных к сервису водителей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в компании.

Водители могут обратиться к партнерам компании уже с 18 марта с 10.00 до 18.00 по московскому времени.

«Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», — объяснили в пресс-службе сервиса.

Первые стационарные пункты дезинфекции заработают на территории «Дома такси» сервиса «Ситимобил» неподалеку от столичного аэропорта «Шереметьево», а также на базе партнера. В компании не исключили, что правила предоставления услуги могут изменить, если обстановка с инфекцией не нормализуется.

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