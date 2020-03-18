В Совфеде оценили возможность снятия санкций с России из-за вспышки коронавируса

Европейский союз не самостоятелен в принятии геополитических решений; Европа сохранит санкции против России, несмотря на вспышку коронавируса, которая наносит серьезный удар по мировой экономике. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов, обращая внимание на мощнейшее политическое давление на страны Евросоюза со стороны Соединенных Штатов.

Коронавирус и санкции

Германия должна пересмотреть свои отношения с Российской Федерацией и отменить непродуктивные экономические ограничительные меры против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса. Такое заявление сделал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

По мнению парламентария, Германия и Россия должны помогать друг другу в сложные времена. Гердт подчеркнул, что сегодняшний кризис больно ударит по экономике Европейского союза.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — отметил Гердт.

Он обратил внимание, что странам Европы следует восстанавливать товарооборот с Российской Федерацией. Это, по его мнению, пойдет на пользу всей экономической системе. Немецкий политик собирается поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

В свою очередь официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Александр Ной поддержал эту инициативу.

«Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас», — считает политик.

Снятие санкций

Как отметил сенатор Игорь Морозов, немецкий бундестаг не в состоянии принять решение о снятии санкций с России, даже в интересах народа Германии и граждан Европейского союза. Причина заключается в том, что у европейских стран нет суверенитета принятия политических решений.

«Все передано на аутсорсинг Соединенным Штатам. И в этом вся проблема Европы. Мы не так давно присутствовали на заседании парламента Болгарии, где было также предложено снять санкции с России. При этом Россия проводит Болгарии газ, понизила на 40% цену. Однако болгарские депутаты правящей партии подавляющим большинством голосов проголосовали за продолжение санкционного режима против России. И это наши славяне-братушки. Что уж тут говорить про Германию? Нет, снятия санкций не будет», — объяснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, Германия по-прежнему остается под мощнейшим давлением Соединенных Штатов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны Европейского союза потеряли из-за экономических ограничительных мер 240 миллиардов долларов, в то время как Россия — 50 миллиардов, а США — 17 миллиардов. Как отмечают аналитики, с 2014 года, когда были введены ограничения против РФ и контрмеры со стороны Москвы, экономика Германии ежемесячно теряет свыше 667 миллионов долларов.