Глава АКОРТ заверил, что в России не будет дефицита продуктов из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Россия не столкнется с дефицитом продуктов из-за распространения коронавируса, поскольку товаров на складах магазинов вполне достаточно. Об этом сообщил председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Он рассказал, что на фоне эпидемии спрос в розничных сетях вырос на 200–300%. В связи с этим в соцсетях стали появляться фотографии пустых полок магазинов, что способствует панике среди населения. Беляков заверил, что товара вполне достаточно даже для удовлетворения выросшего спроса, а опустевшие полки по утрам снова заполняются. В подтверждение глава АКОРТ провел для журналистов экскурсию по подмосковному распределительному центру сети «Пятерочка».

«Гречки, консервы, вода, другие виды круп, макаронные изделия — всего достаточно. И не только здесь, но во всех распределительных центрах всех магазинов сетевых ритейлеров», — отметил Беляков.

По словам главы АКОРТ, каждый магазин имеет товарный запас, которого хватит на 30 дней. Также председатель президиума ассоциации подчеркнул, что магазины получают продукты не только со склада, но и напрямую от поставщиков, у которых нет проблем с товаром.

«В среднем 95–98% продукции производится в РФ. <…> В этом смысле мы независимы», — цитирует Белякова телеканал «360».

Глава АКОРТ заверил, что ритейлеры смогут в течение очень долгого времени удовлетворять растущий спрос, даже если ситуация с коронавирусом будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

Ранее российский ритейлер X5 Retail Group, объединяющий магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщил Федеральному агентству новостей, что объемы поставок социально-значимых товаров со складов в магазины были увеличены в 2–4 раза.