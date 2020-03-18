Туроператор рассказал о свободных местах на российских курортах

Москва, 18 марта. Россияне еще могут выбирать понравившиеся им отели на курортах внутри страны, предложений достаточно. Об этом заявил глава туроператора «Алеан» Илья Уманский, предупредив, что летом загрузка мест размещения будет 100%.

Генерального директора компании попросили оценить количество свободных мест на российских курортах на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он рассказал, что ситуация пока благополучная.

«Свободных мест на курортах России пока достаточно много, их еще продавать и продавать», — уточнил Уманский.

По его мнению, если проблему с коронавирусом удастся пережить благополучно, отели на российских курортах будут заполнены так же по максимуму, как в прошлом году. Граждане в отсутствие альтернатив выберут отдых в межсезонье. Уманский напомнил, что туристов в стране принимают далеко не только одни Крым и Краснодарский край.

«В России нет таких курортов, которые плохо заполняются», — заверил Уманский.

Согласно последним данным, в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, включающий временную приостановку пассажирского авиасообщения с рядом европейских стран.

В мире от COVID-19 скончались уже более семи тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане страны, не имеющие признаков простуды, смогут пройти добровольный тест на коронавирус в специальных лабораториях.