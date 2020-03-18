СК возбудил дело после нападения радикалов на посольство России в Киеве

Москва, 18 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения украинских радикалов на посольство России в Киеве, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел 14 марта в украинской столице. Радикалы выкрикивали антироссийские лозунги и совершили нападение на здание российских дипломатов. Они обстреляли здание пиротехническими изделиями и надругались над флагом РФ.

Венская конвенция обязывает принимающую сторону защищать дипмиссии других государств от вторжения и нанесения ущерба. Следственный комитет подчеркивает, что Нацполиция Украины не справилась с этой задачей.

Отрицание Украиной очевидного факта нападения на посольство дает основания СК РФ использовать меры по защите своих граждан и дипмисссий. Следственные органы устанавливают всех причастных к преступлению.