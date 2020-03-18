Полиция задержала в Москве банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Москва, 18 марта. Полиция задержала банду злоумышленников, которые несколько раз атаковали автосалон в Москве, в том числе подожгли машины у дилерского центра. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, хулиганы ночью шесть раз выстрелили в сторону автосалона на юго-востоке столицы, а затем скрылись. Спустя несколько дней они вернулись, чтобы поджечь два автомобиля. Через неделю злоумышленники вновь открыли огонь по салону.

«В этот раз, совершив не менее 14 выстрелов, мужчины повредили восемь легковых автомобилей, — уточнила Волк.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества, передает «Вечерняя Москва».

Волк добавила, что сотрудникам правоохранительных органов при поддержке Росгвардии удалось задержать шестерых подозреваемых, ранее судимых.

«Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключила представитель ведомства.

Ранее Волк сообщала о другом примечательном случае — полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером культовых фильмов. Преступники похищали квартиры и сбережения умерших москвичей. У организатора группы обнаружили 20 комплектов документов скончавшихся жителей столицы, в том числе и их паспорта.