Минпросвещения и Рособрнадзор создали горячую линию по дистанционному обучению школьников

Москва, 18 марта. Министр просвещения Сергей Кравцов и глава Рособрнадзора Анзор Музаев запустили горячую линию поддержки по вопросам дистанционного обучения для учителей, директоров школ и родителей. А также создали рабочую группу для координации работы регионов и территориальных органов управления образованием на местах.

Министр просвещения объявил о каникулах с 21 марта по 12 апреля. У детей будет возможность получать образование в дистанционном режиме. Для вопросов Кравцов и Музаев открыли горячую линию.

Основные задачи рабочей группы — координация систем дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования с учетом реализации национального проекта «Образование», включая вопросы организации всех форм аттестации школьников и переноса досрочного этапа сдачи ЕГЭ.

Как пояснили в ведомстве, из-за коронавируса школы переходят на дистанционное образование, а на это требуется время и методическая поддержка центра.

Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил сотовых операторов за бесплатное предоставление доступа к сайтам с методическими материалами. У учащихся сейчас есть масса возможностей получать знания в удаленном формате.