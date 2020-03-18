Эксперты по кибератакам выявили вредоносную рассылку по коронавирусу от имени ЮНИСЕФ

Москва, 18 марта. Международная компания Group-IB (GIB), которая специализируется на защите от кибератак, выявила распространяемую в России вредоносную рассылку по теме коронавируса якобы от имени ЮНИСЕФ. Об этом сообщил глава центра реагирования на инциденты информационной безопасности GIB Александр Калинин.

«Письмо было отправлено якобы от лица сотрудницы ЮНИСЕФ <…> и содержало приложение, которое нужно загрузить, чтобы получать обновления о ситуации с COVID-19 и защитить сотрудников от этого смертельного вируса», — сказал Калинин.

По словам эксперта, к сообщению прикрепляли архив с вредоносной программой Netwire — так называемым «трояном», передает «ФедералПресс». Программа способна красть логины и пароли, а также имеет функционал «клавиатурного шпиона». Кроме того, «троян» позволяет незаконно получить данные банковских карт, сообщает телеканал «360». Калинин отметил, что письмо с вредоносной программой получило «крупное негосударственное объединение, связанное с бизнесом».

Напомним, ранее в соцсетях распространялись фейки, связанные с коронавирусом. Как рассказал глава АНО «Диалог» Алексей Гореславский, которому было поручено развернуть информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), 17 марта было зафиксировано 55 рассылок с ложной информацией. Самым популярным стал дагестанский фейк в WhatsApp о том, что над российскими городами якобы будут распылять лекарства с вертолетов.