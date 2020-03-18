Фармацевтическая компания предложила Франции препарат для лечения коронавируса

Москва, 18 марта. Французская фармацевтическая компания Sanofi предложила правительству Франции несколько миллионов доз противомалярийного препарата Plaquenil. Отмечается, что он может помочь в лечении коронавируса.

Как пишет агентство AFP, предполагается, что этого объема лекарства может хватить, чтобы излечить около 300 тысяч пациентов. При этом результаты исследования действия препарата от коронавируса расцениваются как обнадеживающие.

Фирма заявила, что готова сотрудничать с Министерством здравоохранения для их подтверждения. По данным на вторник, число заразившихся коронавирусом во Франции с начала эпидемии составляет 7730, из них 175 человек умерли.

Ранее известная ведущая программ о здоровье и врач Елена Малышева рассказала о лучшей защите от коронавируса COVID-19, которая есть в доме у каждого россиянина.

По ее словам, вирус COVID-19 мало чем отличается от многих других острых респираторных вирусных инфекций. Малышева уточнила, что при проявлении симптомов простуды, таких как кашель, насморк и повышенная температура, нужно оставаться дома.

Она добавила, что в случае ухудшения состояния нужно вызывать врача на дом. Она уточнила, что скорую нужно вызывать только в крайних случаях. По мнению Малышевой, самая простая и эффективная защита от коронавируса есть в доме у каждого россиянина.

По словам телеведущей, речь идет о воде и мыле, при постоянном мытье рук человек не нуждается в другой защите. Повышенный спрос на антисептики, санитайзеры и прочие спиртосодержащие средства для рук Малышева назвала паническим и необоснованным.