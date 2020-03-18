Автомобили с пробегом могут подорожать в России

Москва, 18 марта. Стоимость подержанных автомобилей будет повышаться в России пропорционально росту цен на новые машины, уверены аналитики и участники рынка.

Как объяснил представитель аналитического агентства «Автостат» Данил Пивоваров, ждать подорожания автомобилей с пробегом сразу после того, как вырастут цены на новые, не стоит, поскольку речь идет об определенном временном лаге.

«Когда случается резкий и быстрый рост цен на новые автомобили, со стоимостью машин с пробегом первые один-два месяца обычно ничего не происходит, но в течение шести-десяти месяцев процент роста цен «догоняет» рынок новых автомобилей», — уточнил эксперт.

Повышение цен на вторичном рынке, по оценкам аналитиков, может произойти ближе к концу года, а размер подорожания будет примерно таким же, как у новых машин.

Эксперты считают, что первыми в цене прибавят такие популярные модели, как Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Rapid, Toyota RAV4 и другие.

Примечательно, что ранее официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщал о возможном подорожании автомобилей в России. Он предполагал, что эпидемия коронавируса наряду с обвалом мировых рынков повысит стоимость машин на 10%. Однако затем сообщил Федеральному агентству новостей, что ему предоставили неверные данные. Специалист заверил, что поводов для беспокойства пока нет.