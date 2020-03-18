Росконтроль объяснил, сколько можно хранить крупы, чай и макароны

Москва, 28 марта. Эксперты Росконтроля объяснили, сколько хранятся крупы, консервы, макароны, сахар и другие «долгоиграющие» продукты.

Различные виды круп могут храниться от 9 до 20 месяцев. Одной из самых скоропортящихся их разновидностей является пшено. Его срок годности составляет минимальные 9 месяцев. Более того, если нарушить условия хранения или транспортировки этой крупы, то жир, содержащийся в ней, может окислиться и сделать продукт непригодным в пищу и раньше.

Популярные рис и гречка имеют более продолжительный период хранения, который начинается от 12 месяцев. Эти крупы могут долго ждать своего приготовления, но важно, чтобы при этом они находились в среде с определенной влажностью, которая не должна превышать 13%.

Стандартный срок хранения консервов находится в обширном интервале от 15 месяцев до 5 лет. Наибольшая опасность, которую они могут хранить в себе — это ботулизм, бактерии которого активно размножаются и выделяют яд в среде без кислорода, поэтому так «любят» плотно закрытые банки. Ботулотоксин не влияет на вкусовые свойства продукта и его внешний вид, но если банка «вздулась» или имеет пузырьки в жидкости, значит, консерву есть нельзя.

Еще один продукт длительного хранения — макароны. Они могут оставаться пригодными в пищу от 24 до 32 месяцев. Если продукция соответствует заявленным характеристикам влажности, это вполне реальные сроки.

Чай и кофе можно хранить от 12 месяцев до 3 лет и 5 лет (для одного и другого соответственно). Картофель лучше держать в пределах от 1–2 недель до 10 месяцев.

Сроки годности для соли и сахара составляют 10 и 8 лет соответственно. Это природные консерванты, поэтому могут сохраняться долго. Важно, чтобы температура хранения и влажность не были слишком большими, а упаковка была герметичной.

В последние дни многие россияне стали массово скупать продукты на фоне распространения коронавируса. Особенно часто с полок магазинов исчезают крупы, макароны, соль и сахар. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, поводов для осуществления стратегических продовольственных запасов нет, передает «360». Глава государства посоветовал не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками надежная, а испортившуюся провизию позже придется выбрасывать.