Каникулы в российских школах продлятся три недели

Москва, 18 марта. Каникулы в российских школах объявлены с 23 марта до 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

В Минпросвещения приняли решение увести учащихся на каникулы в связи с распространением инфекции.

«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — объяснил министр.

Ранее стало известно, что с 21 марта на вынужденные «каникулы» могут уйти не только школы, но и учебные заведения в городах-миллионниках, а также в городах с населением свыше 500 тысяч жителей.

Источник в правительстве рассказал Федеральному агентству новостей, что эта мера продлится минимум неделю. За это время кабмин и региональные власти будут отслеживать развитие ситуации с пандемией коронавируса.

По данным на 18 марта, на территории России зафиксировано 114 случаев заболевания, сообщает «ФедералПресс». За последние сутки новые инфицированные были выявлены в 15 субъектах страны. Четыре случая зафиксированы в Москве, в Самарской, Калининградской и Тверской областях по два случая, в Красноярском крае, в Республике Татарстан, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях по одному случаю.

На кафедре вирусологии МГУ рассказали, что в РФ может быть создан прототип вакцины от коронавируса уже через три месяца.