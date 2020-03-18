Мамаев заявил о переезде в другую страну

Москва, 18 марта. Футболист Павел Мамаев сообщил, что планирует переехать из России. Об этом он рассказал в Instagram.

В аккаунте своей жены Аланы полузащитник ответил вместо нее на вопрос подписчиков о том, могла бы она переехать в другую страну.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну», — сказал он, добавив, что «всему свое время».

О причинах смены места жительства футболист сообщать не стал.

Однако спортсмен ответил на ряд других вопросов пользователей. В частности, он сказал, что спокойно отреагировал на остановку чемпионата, поскольку на первом плане для него стоит здоровье.

Он также выразил надежду, что за это время полностью оправится от «нового повреждения».

В марте Мамаев сыграл первый за полтора года матч за «Ростов» и помог клубу обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ. В воскресенье он не принял участие в матче против «Локомотива» по состоянию здоровья.

Контракт с «Ростовом» футболист подписал в сентябре прошлого года, после того, как отбыл наказание в колонии за драку в кафе годом ранее. Соглашение заключено на два года и подразумевает возможность продления еще на сезон. Ранее Мамаев играл за «Краснодар» и ЦСКА, напоминает «Газета Кемерова».

Супруга футболиста Алана недавно заявила, что колония спасла их брак. По словам девушки, благодаря заключению им с супругом удалось открыться друг другу и сохранить отношения, которые в противном случае, скорее всего, развалились бы. Она также отметила, что спортсмен начал думать о себе и стал более выдержанным и даже перестал ругаться матом, передает телеканал «360».