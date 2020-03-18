S7 не может получить разрешения на вывозные чартеры из Черногории

Москва, 18 марта. Авиакомпания S7 не может получить от властей Черногории разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как уточнили специалисты, пока разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата получить не удалось. Как пишет ТАСС, ранее «Аэрофлот» и ее дочерняя «Победа» сообщили, что не могут вывезти своих пассажиров, так как не получили разрешения от Черногории.

Во вторник Подгорица потребовала от России взамен на разрешение эвакуировать россиян из страны доставить 50 своих граждан из Москвы в Тиват без билетов. По данным источника, власти Черногории выразили готовность выпустить россиян с билетами российских авиакомпаний. Однако выставили условие: если эти авиакомпании обеспечат перелет черногорцев из Москвы без билетов.

В Росавиации добавили, что совместно с МИД РФ они принимают необходимые меры, чтобы добиться разрешения у Подгорицы на эвакуацию россиян.

Во вторник стало известно, что в Черногории зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Как передает «Газета.ru», Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило граждан об огромных очередях, с которыми они могут столкнуться в аэропортах Европы. Речь в первую очередь идет о Пальме-де-Майорке, Мадриде, Лиссабоне и Париже.

Причиной очередей стали новые правила пограничного контроля, введенные Евросоюзом, которые существенно снижают скорость проверки пассажиров. В результате в некоторых случаях россиянам приходиться ждать вылета по нескольку часов. Как сообщают интернет-пользователи, аналогичная ситуация сложилась в Брюсселе.