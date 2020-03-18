Киркоров, Тимати и другие звезды заступились за самую богатую девочку-блогера

Москва, 18 марта. Рэпер Тимати, король российской поп-сцены Филипп Киркоров, а также другие звезды вступились за шестилетнюю блогершу Настю Радзинскую, известную под псевдонимом Like Nastya, у которой могут отобрать это имя. Известные люди написали обращение, адресованное главе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Григорию Ивлиеву.

Проблема в том, что некая фирма из Казани зарегистрировала собственность на товарный знак Like Nastya. Родители самой богатой девочки-блогера уверены, что это сделали мошенники, которые потом хотят их шантажировать. Также семья Радзинских уверяет, что казанская фирма уже торгует какой-то спецтехникой под брендом их дочери. Дело Like Nastya сейчас расследуют в Палате по патентным спорам, и пока все жалобы на неправомерность регистрации торговой марки отклоняются.

«Мы обращаемся к вам с просьбой о защите прав нашей юной коллеги, <…> гражданки Российской Федерации Анастасии Радзинской, чей творческий псевдоним «Лайк Настя» оказался предметом рейдерского захвата и инструментом подлого шантажа», — написали звезды в своем обращении к Ивлиеву.

Помимо Киркорова и Тимати, документ подписали заслуженный артист РФ Григорий Лепс и певица Жасмин, передает РИАМО. Также девочку-блогера поддержали композитор и исполнитель Игорь Николаев и певец Егор Крид.

Like Nastya является самым богатым детским блогером по версии Forbes. По оценке издания, все каналы Насти на YouTube приносят ее семье, проживающей в Краснодаре, от 200 до 500 тысяч долларов в месяц. Как пишет KP.RU, число подписчиков шестилетней девочки за четыре года превысило 87 миллионов.