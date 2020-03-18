Сын Джигурды и Анисиной очаровал пользователей Сети

Москва, 18 марта. Спортсменка Марина Анисина поделилась с подписчиками семейным фото, на котором крупным планом запечатлены шоумен Никита Джигурда и их общий сын Мик-Анжель Крист. Фанатов восхитило, насколько симпатичным становится с годами мальчик.

«Отец и сын, мои самые любимые мужчины!» — подписала Анисина фотографию в Instagram.

Подписчики отметили, что сын унаследовал от отца яркую внешность. Судя по комментариям, он очаровал интернет-пользователей.

«Сынок — копия папы…» — удивилась marina_63031.

«Очень похожи! Красавцы-мужчины!!!» — пришла в восторг lenalenusek.

«Очень симпатичный сынуля…» — добавила trusova6801.

Известно, что сын по стопам отца не пошел, он не очень интересуется шоу-бизнесом. Мальчик, скорее, унаследовал страсть мамы к победам. Он тоже растет спортсменом, увлекается большим теннисом.

Джигурда и Анисина поженились в 2008 году. В январе следующего года девушка родила сына, а еще спустя год на свет появилась и девочка Эва-Влада. В 2016 году после долгих разбирательств Анисина оформила развод и уехала с детьми во Францию.

Недавно стало известно, что Джигурда возобновил отношения с бывшей супругой. По его словам, объединила влюбленных борьба за наследство крестной матери их детей.

Ранее соцсети взорвал «нереально красивый», как сочли фанаты, сын певицы Натальи Сенчуковой. Молодого человека, которому исполнился 21 год, окрестили «секс-символом нового поколения».