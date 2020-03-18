Названа официальная причина смерти Лимонова

Москва, 18 марта. Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия».

Во вторник вечером стало известно, что Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Как пишет РИА Новости, позднее источники в окружении писателя, поэта, публициста и политического деятеля подтвердили, что его состояние ухудшилось несколько дней назад.

В беседе с ФАН писатель Захар Прилепин отметил, что смерть русского писателя и политика в разгар западной паники вокруг коронавируса символична. По его словам, Лимонов «терпеть не мог западноевропейский глобальный мир, считал всю эту историю совершенно чуждой и ненужной России — омерзительной, глупой и подлой».

Прилепин также добавил, что гнетущий лимоновский дух теперь растворен в нынешнем времени, в новой эпохе, наступившей всего несколько лет назад. Несмотря на то, что отношения между писателями в последние годы испортились, Прилепин добавил, что Эдуард Лимонов всегда был и останется для него одним из его учителей и самых дорогих ему людей.

Эдуард Лимонов — русский писатель, автор книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и других. Он был основателем Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ как экстремистская организация), первым редактором партийной газеты «Лимонка» и одним из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия».

1 Организация запрещена на территории РФ.