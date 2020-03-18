РФ предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов в рамках интеграции двух стран

Москва, 18 марта. Москва в рамках переговоров об интеграции России и Белоруссии предлагала Минску создать 12 наднациональных органов, включая единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

О создании этих органов говорится в последней, 31-й «дорожной карте» по интеграции двух стран. При этом сразу приступать к их формированию не планируется. Изначально предлагается разработать отдельные «дорожные карты» по их созданию. Сроки работы над ними не уточняются, передает РБК.

Помимо вышеуказанных органов, речь в документе идет также о разработке «дорожных карт», касающихся совместной стратегии стран в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов и унификации законодательства в области деятельности правоохранительных структур и спецслужб.

Напомним, о создании Союзного государства Москва и Минск договорились 8 декабря 1999 года. Тогда же была принята программа по реализации положений общего для двух стран документа. К осени 2019 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение сосредоточиться на обсуждении 30 «карт», принять их пакетом, а позднее, возможно, вернуться к проработке 31-й «карты».

В феврале замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после окончания российско-белорусских переговоров в Сочи заявил, что консультации по интеграции будут продолжаться.