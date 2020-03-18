Врач Синицын объяснил, что нужно делать при первых симптомах коронавируса

Москва, 18 марта. Жители Петербурга активно звонят в службу скорой помощи из-за паники, связанной с эпидемией коронавируса, об этом рассказал врач-терапевт Дмитрий Синицын.

По его словам, россиянам нужно перестать лишний раз дергать врачей скорой помощи. Он рекомендовал самостоятельно обращаться в приемное отделение Боткинской инфекционной больницы в случае, если возникли подозрения на коронавирус.

Как пишет издание «Слово и дело», COVID-19 не обездвиживает человека, пациент может самостоятельно добраться до больницы. По словам эксперта, скорую в этом случае вызывать необязательно, нельзя ставить под угрозу жизни людей, которым действительно будет нужна экстренная помощь медиков.

«Одна секунда может стоить людям жизни. Если диспетчер отвлечется на второстепенный вызов, то врачи не успеют оказать экстренную помощь», — подчеркнул он.

Ранее москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, рассказал о том, как проходило его лечение. По словам Берова, он до сих пор «не понимает», чем именно переболел. Он заявил, что не станет говорить о ненужности переживаний из-за коронавируса. Беров отметил — «моя история это только моя история», и подчеркнул, что важно, если из-за него «кто-то успокоился».

Перенесший коронавирус мужчина сообщил, что не курит и почти не пьет, а также занимается спортом, возможно, поэтому его организм «оказался сильнее инфекции». Он отметил, что с удивлением наблюдает за ажиотажем, который происходит в российских магазинах.