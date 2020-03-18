Семенович назвала главные критерии для будущего мужа

Москва, 18 марта. Российская артистка и певица Анна Семенович рассказала, почему в 40 лет она по-прежнему не выходит замуж. По словам бывшей солистки группы «Блестящие», причиной тому являются высокие требования, которые она выдвигает к будущему супругу.

По словам Семенович, она предпочитает успешных мужчин, «нищеброд» ей не нужен». Поп-дива считает, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги.

«Если мужик этого не делает, значит, он глупый или лентяй», – заявила певица в интервью YouTube-каналу «Ковальский».

Семенович также отметила, что многие упрекают ее в нежелании создать семью. Однако она сказала, что ей важно, чтобы человек ее понимал и не пытался «подламывать».

«Многим сложно общаться с сильными женщинами, а я мегасильная. Каждый мой мужчина хотел, чтобы я заканчивала с карьерой. И только недавно я захотела семьи, детей», – сказала Семенович.

Напомним, ранее Семенович заявила, что страдает от медицинской патологии – гигантомастии. По словам певицы, она проявляется у женщин, грудь которых больше шестого размера. Этот диагноз ставят в том случае, если каждая из них весит больше 2,5 кг.

Семенович добавила, что эта патология – особенность организма, которая передается генетически, отметив, что о своем диагнозе она узнала пять лет назад. Также Семенович призналась, что делала операцию по уменьшению груди, пишет «Газета.ru».