ИЦК опроверг дагестанский фейк о распылении лекарств из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Ложное сообщение о том, что вертолеты якобы будут распылять над российскими городами лекарства из-за коронавируса, стало самым популярным фейком 17 марта. Об этом рассказал глава АНО «Диалог» Алексей Гореславский, которому было поручено развернуть информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

«Лидировал дагестанский фейк в WhatsApp о том, что «сегодня в 23.00 и до 5.00 утра вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна должны быть закрыты и на улице после 23 находиться нельзя!» — рассказал Гореславский.

Также глава АНО «Диалог» сообщил, что 17 марта ИЦК зафиксировал 55 фейковых сообщений, при этом днем ранее их было всего три—четыре. Назвал Гореславский и примеры фейков, регистрируемых чаще всего.

«Самый классический — это когда кто-нибудь пишет, что в каком-нибудь конкретном месте появился человек из Италии и кашляет», — рассказал он.

По словам Гореславского, подобные сообщения часто распространяют в пабликах соцсетей, чтобы набрать аудиторию.

Ранее в Сети распространялся фейк о том, что лекарства якобы будут распылять над Москвой и Петербургом. В администрации Северной столицы опровергли эту информацию и сообщили, что рассылающих ложные сообщения привлекут к ответственности. А в оперативном штабе Москвы отметили, что ранее такой фейк распространялся в Грузии.

Ранее ИЦК посетил президент РФ Владимир Путин, напоминает НСН. Главе государства продемонстрировали, как работает идентификация граждан, которым необходимо быть на добровольном карантине.