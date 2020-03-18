Похороны Лимонова будут закрытыми, таким было его последнее желание

Москва, 18 марта. Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрытыми для общественности и средств массовой информации. Об этом рассказали в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия». Как пишет РИА Новости, таким было его последнее желание.

«Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича», — говорится в сообщении.

Ранее литературный критик и соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев отреагировал на смерть писателя Эдуарда Лимонова. По его словам, покойный был человеком, который «постоянно прорывал запретные области литературы».

Кроме того, Арьев объяснил, что Лимонов добился успеха, талантливо поднимая и раскрывая запретные темы в отечественной литературе. Он отметил, что еще в советское время знал Лимонова, как талантливого поэта. После эмиграции Лимонова он не слышал о нем какое-то время, пока Арьеву на него не указал другой эмигрантский писатель Сергей Довлатов.

Он подчеркнул, что тайна успеха Лимонова заключается в том, что тот сумел открыть абсолютно запретную область для русской литературы – область эротических отровений.

Напомним, Эдуард Лимонов — русский писатель, автор книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и других. Он был основателем Национал-большевистской партии1 (является запрещенной в России как экстремистской организацией), первым редактором партийной газеты «Лимонка» и одним из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия».

Лимонов скончался накануне в возрасте 77 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.