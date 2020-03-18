Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

Москва, 18 марта. У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние. Об этом рассказал сам ведущий. Отмечается, что в марте он должен был идти на плановое обследование, его состояние резко стало хуже.

«Сейчас я очень плохо себя чувствую», — подчеркнул он.

Как пишет издание StarHit, Беляев не стал раскрывать причины плохого самочувствия. Как уточнил телеведущий, родные также согласились проверить на онкологические заболевания.

Ранее Беляев рассказал о том, как борется с раком легких. За короткое время онкологические болезни унесли жизни его матери и супруги. Недуг преследует и самого Беляева. Он борется с болезнью уже шесть лет, перенес за это время несколько операций. По словам ученого, после первой операции он похудел на 15 килограммов. Беляев признался, что сил ходить и гулять у него не было, хотя об этом просили медики.

Он добавил, что его супруга служит ему эталоном в борьбе с болезнью.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие продукты способствуют возникновению рака желудка и кишечника. Эксперты провели исследование, после которого смогли определить продукты, которые вызывают рак. Они отметили, что одним из самых опасных является красное переработанное мясо. Производители, чтобы увеличить срок его хранения и изменить вкусовые характеристики, добавляют в него нитраты и нитриты, которые являются канцерогенами. Их попадание в организм человека может стать причиной возникновения рака кишечника и желудка.