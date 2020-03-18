Депутату от партии Порошенко пытались закрыть рот медицинской маской

Киев, 18 марта. Во время выступления в Верховной раде Украины депутату от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко парламентарии попытались прикрыть рот медицинской маской.

Видео с очередного заседания было опубликовано на YouTube. Во время него обсуждалось назначение нового Генпрокурора Украины и проблема коронавируса в стране. Выступление Гончаренко попытались перебить другие депутаты. Они кричали со своих мест, однако выступающий сделал им замечание.

В ответ на это к трибуне подошел один из парламентариев и попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску.

«Это вы дайте Зеленскому. Зеленскому дайте!» – ответил Гончаренко.

Ранее Киев подтвердил семь новых случаев заражения и одну смерть от коронавируса. Сообщается, что скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области. Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 14 случаев заражения. Первый случай смерти был зафиксирован в Житомирской области.

Напомним, в начале февраля депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко использовал ненормативную лексику в ходе словесной перепалки с коллегой из «Батькивщины» Алексеем Кучеренко. Скандал произошел в украинском парламенте. Депутаты от партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну Рады. Члены партии «Слуга народа» попытались разблокировать ее, в результате чего между парламентариями произошла драка.