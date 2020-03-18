Путин подписал указ о голосовании по Конституции. События дня. ФАН-ТВ

Путин подписал указ о голосовании 22 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщили на сайте Кремля. На голосование будет выставлен вопрос в следующей формулировке: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Президент отметил, что голосование состоится в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что ее ведомство полностью готово к любому развитию событий.

Саммит G20 может пройти онлайн Саудовская Аравия заявила, что планирует созвать внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом на следующей неделе. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана была затронута тема тяжести ситуации с коронавирусом. По мнению Санчеса, G20 должна взять на себя лидирующую роль в преодолении возникающих проблем из-за вируса. Также необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса.

Германия может снять санкции с РФ Германия может отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Отмечается, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза. Снятие ограничений с РФ могло бы стимулировать рост товарооборота в ЕС. Поднять этот вопрос в парламенте планируется на ближайшем заседании, которое состоится через неделю. В Совете Федерации отметили, что в Германии признали, если коронавирусный кризис продолжится, странам Европы придется отказываться от русофобских принципов.