Путин прибудет в Севастополь в годовщину «крымской весны»

Москва, 18 марта. Президент РФ Владимир Путин посетит Севастополь в годовщину «крымской весны». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Путин прибудет в Севастополь 18 марта, рабочая поездка президента продлится два дня. Во время визита глава государства встретится с представителями общественности полуострова и Севастополя, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста. Кроме того, у Путина запланирована встреча с главой региона Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума, который провели на полуострове 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. Более 90% жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с РФ. Через два дня после голосования президент РФ, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью РФ, стал одним из главных проектов последних лет. Объект является самым протяженным мостом страны. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили в мае 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019 года. Кроме того, в начале марта начал курсировать рельсовый автобус между Анапой и Керчью, позволяющий быстро и удобно добраться из Крыма в Краснодарский край.

Ранее заместитель председателя Верховного Совета Крыма Григорий Иоффе рассказал Федеральному агентству новостей, как на полуострове относятся к визитам Путина. Иоффе отметил, что каждый крымчанин ценит усилия президента по улучшению жизни в регионе.