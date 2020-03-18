Эксперты из-за масок устроили скандал на шоу у Соловьева

Москва, 18 марта. В эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» приглашенные эксперты устроили перепалку. Причиной скандала стали медицинские маски.

Во время эфира украинский политолог Вячеслав Ковтун задал вопрос, зачем производить маски, если «они не нужны и не защищают». В ответ на заявления эксперта телеведущий Владимир Соловьев начал объяснять эксперту, что маски нужны больному человеку.

Однако тут же политолог вступил в словесный конфликт с другим экспертом телепередачи, Вадимом Сергиенко. Мужчины стали оскорблять друг друга. Конфликт едва не дошел до драки, но Соловьев напомнил о «социальной дистанции в полтора метра».

«А драться нельзя!» – попытался остановить мужчин телеведущий.

После этого участники вернулись к обсуждению вспышки коронавируса на территории Украины. Фрагмент телепередачи позже был опубликован в Telegram-канале Соловьева.

Напомним, ранее Киев подтвердил семь новых случаев заражения и одну смерть от коронавируса. Сообщается, что скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области. Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 14 случаев заражения. Первый случай смерти был зафиксирован в Житомирской области.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский поделился с гражданами страны советами, как занять себя на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, пишет «Газета.ru».