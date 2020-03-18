АКОРТ объяснила пустые полки в магазинах налаживанием логистики

Москва, 18 марта. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснили наличие пустых полок в отдельных магазинах страны. По словам специалистов, это объясняется вовсе не дефицитом товара, а налаживанием системы логистики торговых сетей.

«Если потребитель где-то видит пустую полку, а такое действительно может быть, то это связано не с дефицитом товара, а с логистикой», – пояснил директор по внешним связям Илья Власенко.

Как объясняет специалист, в настоящее время ритейлеры активно перестраивают схемы доставки товаров. Происходит это для того, чтобы в будущем быстрее доставлять в магазины необходимые товары повышенного спроса.

По словам Власенко, в последние два дня товарами повышенного спроса стали крупа, макароны и средства личной гигиены. При этом дефицита на складах или перебоев в поставке данных товаров не наблюдается, сообщает Ura.ru.

Напомним, вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в российском МГУ им. Ломоносова за три месяца. На данный момент ученые уже сумели получить частицы незаразного для человека вируса растений, который при взаимодействии с белками нового коронавируса становится похожим на патоген.

Предполагается, что вакцина на основе такого метода будет дешевой и простой в разработке, пишет «Газета.ru».