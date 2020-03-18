Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о лечении

Москва, 18 марта. Москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, рассказал о том, как проходило его лечение.

По словам Берова, он до сих пор «не понимает», чем именно переболел.

«Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате», — написал россиянин в своем Instagram.

Как пишет «Лента.ру», он заявил, что не станет говорить о ненужности переживаний из-за коронавируса. Беров отметил — «моя история это только моя история», и подчеркнул, что важно, если из-за него «кто-то успокоился».

«Ко мне в больнице относились очень хорошо. Было и должное внимание, и сочувствие со стороны медперсонала. Про условия моего там нахождения ничего плохого сказать не могу», — поделился Беров.

Перенесший коронавирус мужчина сообщил, что не курит и почти не пьет, а также занимается спортом, возможно, поэтому его организм «оказался сильнее инфекции». Он отметил, что с удивлением наблюдает за ажиотажем, который происходит в российских магазинах.

«В обычный продуктовый магазин я давно не заходил, просто не было такой нужды, но видел в соцсетях ролики о том, как люди раскупают гречку. Не могу понять, отчего это происходит, есть ли в этом смысл, и не стану судить, плохо это или хорошо. Думаю, это прекратится через несколько дней», — сказал бывший пациент одной из московских клиник.

На сегодняшний день известно о 198 тысячах случаях заражения коронавирусом по всему миру, 7 954 человека погибли, более 82,7 тысячи выздоровели. В России коронавирусная инфекция диагностирована у 114 человек, пятеро из них уже выписаны из больниц, жертв заболевания нет.