Во всех 50 штатах США зафиксирован коронавирус

Вашингтон, 18 марта. Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 выявлен во всех американских штатах. В среду губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис сообщил о первом случае инфицирования.

О первом заболевшем SARS-CoV-2 он заявил в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter. Таким образом, число зараженных в США достигло отметки в пять тысяч человек. На сегодняшний день в результате коронавируса скончались не менее ста заболевших.

Напомним, массовая истерия в США, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, нарастает и с каждым днем приобретает масштабы куда более пугающие, чем сама угроза коронавируса.

Так, серьезная нехватка донорской крови начала наблюдаться на юге штата Калифорния. Как сообщил директор службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гэли, это связано с тем, что американцы реже сдают кровь из-за пандемии. Последние недели на юге Калифорнии отменено почти 160 переливаний. Сейчас запасов ряда групп донорской крови хватит только на пять дней. По словам Гэли, отмены связаны с тем, что люди боятся инфицироваться новым типом коронавируса.

На фоне распространения инфекции министр финансов США Стивен Мнучин предупредил Сенат о возможном росте безработицы на 20%. Он выразил обеспокоенность тем, что последствия пандемии для американской экономики могут оказаться хуже кризиса 2008 года. Министр призвал Сенат принять меры по стимулированию экономики на общую сумму $1 трлн, пишет «Газета.ru».