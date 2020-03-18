Главком ВМФ Евменов рассказал о разработке в России нового поколения подлодок

Москва, 18 марта. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что в РФ ведется разработка подводных лодок пятого поколения.

По его словам, новые подлодки будут более совершенными по своим техническим и боевым характеристикам.

«Сейчас идет строительство подводных лодок четвертого поколения. Но мы обязаны смотреть вперед. Поэтому не секрет, идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. Они будут еще более совершенными», — приводит слова Евменова ТАСС.

Ранее из материалов Совфеда стало известно, что перспективные подлодки проекта «Хаски» («Лайка») смогут нести баллистические и противокорабельные ракеты. В конце 2018 года морское бюро машиностроения «Малахит» завершило научно-исследовательскую работу под шифром «Хаски», в ходе которой был определен облик многоцелевой перспективной подводной лодки, и приступило к опытно-конструкторским работам.

По планам, одним из видов ударного вооружения, которое будет нести субмарина пятого поколения, станут гиперзвуковые ракеты «Циркон». «Лайка» будет иметь модульную конструкцию, ее оснастят системой боевого управления с искусственным интеллектом. Одна из основных задач, стоящих перед конструкторами — создать подводную лодку для эффективного стратегического неядерного сдерживания.

Отметим, в настоящее время в состав ВМФ РФ входят 13 атомных подводных лодок (АПЛ) с баллистическими ракетами, 27 АПЛ с ракетно-торпедным вооружением, 19 дизельных субмарин, восемь атомных и одна дизельная подлодка специального назначения.