Японский врач назвал безопасное расстояние между людьми при коронавирусе

Токио, 18 марта. Врач из Японии Сато Акихиро заявил, что запрет массовых мероприятий или жесткое ограничение их участников из-за распространения в мире коронавируса SARS-CoV-2 не имеет смысла. Он пояснил, что в данном случае важнее расстояние между людьми и место, где проводится мероприятие.

«Значение имеет не столько число, сколько расстояние между собравшимися, а также где происходит мероприятие. На улице риск снижается. То есть ограничение по числу бессмысленно», – заявил в интервью РИА Новости Сато Акихиро.

Он также пояснил, что гораздо безопаснее будет, если несколько десятков тысяч человек соберутся на улице, не будут разговаривать друг с другом и будут сохранять дистанцию от 1,5 до 2 метров. Однако, чего вовсе допускать нельзя, так это скопления людей в плохо проветриваемом помещении, которые будут находиться на расстоянии от 30 сантиметров до метра друг от друга.

Приводя пример с концертом в закрытом помещении Сато Акихиро отметил, что при распространении вируса нет никакой разницы, будет ли там 100 или 5 000 человек.

Вместе с тем премьер-министр Японии Абэ Синдзо отметил, что массовое заражение коронавирусной инфекцией происходит по кластерному принципу. Шанс заразиться высок, если люди собираются в душном тесном помещении, где поют или кричат. Например, в баре или в спортивных клубах. Вместе с тем, проведение мероприятий на открытом воздухе не снимает риска, а лишь снижает шансы заразиться.

Напомним, за последние сутки в мире было выявлено 11 526 новых случаев заражения. Общее число жертв коронавируса увеличилось на 475 и составило 7426 человека. По данным ВОЗ, первые случаи заражения были подтверждены в восьми странах, пишет «Газета.ru».