Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Британский инфекционист Медли назвал «гениальный» метод борьбы с коронавирусом

331
0 Оставить комментарий

Британский инфекционист Медли назвал «гениальный» метод борьбы с коронавирусом

Москва, 18 марта. Известный британский инфекционист Грэм Медли назвал способ, который может повлиять на распространение коронавируса нового типа.

По словам Медли, для профилактики коронавируса важно не только носить медицинские маски и регулярно мыть руки. Он утверждает, что людям нужно изменить свое отношение к болезни.

В условиях распространения инфекции, полагает ученый, даже здоровые жители стран, где зафиксированы случаи коронавируса нового типа, должны вести себя так, будто в их организме уже есть вирус, и стараться не передать его другим.

«Большинство людей боятся заразиться коронавирусом. Думаю, что хороший способ — изменить свое поведение, стараться не передавать его. Мойте руки так, как будто вы не хотите передать вирус. Подумайте о своих контактах — вы хотите их заразить?» — написал он в Twitter.

Британский инфекционист Медли назвал «гениальный» метод борьбы с коронавирусом

По данным исследований, инкубационный период коронавируса длится до двух недель, именно поэтому совет Медли можно считать рабочим. До истечения 14-дневного срока заразившийся может не знать о своей болезни, активно контактировать с окружающими и заражать других людей.

На текущей неделе ряд государств сообщил о начале тестирования вакцины от коронавируса, но до появления действительно эффективного и безопасного препарата по-прежнему остается немало времени. Основными методами профилактики при этом по-прежнему остаются регулярное и тщательное мытье рук и самоизоляция.

Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день известно о 198 тысячах случаях заражения коронавирусом по всему миру, 7 954 человека погибли, более 82,7 тысячи выздоровели.

Новости партнеров

Источник: «Би-би-си»
Новости партнеров