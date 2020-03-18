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Экономика

Греф оценил тяжесть экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса

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Греф оценил тяжесть экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса

Москва, 18 марта. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса оказала на мировую экономику более серьезное влияние, чем можно было ожидать.

«Кризис в мировой экономике оказался более глубоким, чем ожидалось, наложился на кризис на рынке нефти», — отметил он.

По мнению Грефа, ситуация с коронавирусом и его последствиями станет более ясной не раньше середины апреля. Наибольшие потери при этом могут понести нефтяной и туристический секторы экономики.

Ранее руководитель Сбербанка сообщил, что банк готов к любым сценариям ухудшения ситуации в экономике на фоне распространения коронавируса.

«Мы посчитали три совсем стрессовых сценария, и во всех я вижу, что для нас — для Сбербанка и для наших клиентов — каких-то драматических последствий нет», — заявил Греф.

Греф оценил тяжесть экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса

Как пишут «Известия», пандемия коронавирусной инфекции привела к резкому снижению уровня мировой экономики. Цены на нефть упали до отметок в районе 30 долларов за баррель. Федеральная резервная система США снизила ставку до 0-0,25%. По мнению ряда экспертов, возобновления экономического роста следует ожидать не ранее второй половины 2020 года.

Накануне правительство России и Центробанк объявили о введении ряда мер для обеспечения финансовой стабильности в РФ на фоне пандемии коронавируса. Регулятор взял на себя обязательства продолжить обеспечение рынков необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также использовать способы адаптации финансовых организаций к изменяющимся рыночным условиям. Также будут приняты меры по обеспечению социальной защиты населения и сбалансированности региональных бюджетов.

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Источник: «Известия»
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