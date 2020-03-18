Малышева заявила, что оксолиновая мазь и «звездочка» не защитят от коронавируса

Москва, 18 марта. Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram ответила на вопросы подписчиков, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В частности, она оценила эффективность знаменитых народных средств в борьбе с пандемией.

«Спасет ли от вируса «синяя лампа» (рефлектор Минина. – Прим. ФАН), бальзам «Звездочка» и оксолиновая мазь?» – спросила у Малышевой в комментариях подписчица по имени Людмила.

Врач лаконично ответила «нет». Вместе с тем, медик пояснила своим подписчикам, как им стоит поступать в том случае, если они бояться заразить пожилых членов семьи, когда возвращаются домой с улицы.

«Вымыть руки, принять душ, снять одежду, положить ее в стиральную машину, переодеться и прийти к семье», – ответила Малышева.

Она также заявила, что мамам с детьми не стоит сильно переживать о вирусе во время прогулок на улице.

«Гулять с детьми на улице можно. В больших объемах воздуха вируса настолько мало, что никаких угроз для заражения нет. Угрозы появляются при близких контактах с людьми», – написала Малышева.

Кроме всего прочего врач пояснила, что в отдаленных населенных пунктах шанс заразиться намного меньше.

Напомним, ранее Елена Малышева назвала главное средство для защиты от коронавируса. По мнению специалиста, им является обычное мытье рук. Она также отметила, что для защиты необходимо пользоваться антисептиком, пишет «Газета.ru».

По данным на 17 марта, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, и большинство из них — завезенные. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что 104 гражданина заразились за рубежом, 10 человек заразились внутри страны.