Superjob запустил сервис по переходу на удаленку в период коронавируса

Москва, 18 марта. Портал по поиску работы Superjob запустил новый сервис по переходу на удаленку в период угрозы распространения коронавируса.

Как следует из пресс-релиза, распространенного Superjob, новый сервис поможет компаниям организовать дистанционную работу для своих сотрудников. Для его создания использовался собственный опыт сервиса, работников которого перевели на удаленку.

«13 марта наша компания после двух дней подготовки полностью перевела свой офис, а это более 200 сотрудников, в режим работы из дома. Тестовый день показал минимальное уменьшение, а затем рост производительности. Этим опытом специалисты Superjob делятся со своими клиентами», — говорится в сообщении.

После объявления о запуске нового сервиса компания получила множество обращений от организаций, которые планируют перевести своих сотрудников на удаленную работу. Чаще всего интересуются тем, как при этом избежать потерь в качестве, как выстроить документооборот и перевести на дистанционное обслуживание колл-центры и другие отделы, взаимодействующие с клиентами.

Новый сервис, отмечают в Superjob, подойдет компаниям, не имеющим практики удаленной работы. На реализацию перехода потребуется не более недели: 2-3 дня на первичный сбор информации, затем один день на подготовку стратегии смены формата работы, после чего непосредственно перевод сотрудников на дистанционную работу.

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