В бундестаге призвали к снятию санкций с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта. Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует отменить непродуктивные санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Как отметил парламентарий, страны должны помогать друг другу в сложные времена эпидемии. По его мнению, вызванный коронавирусом кризис нанесет серьезный удар по европейской экономике.

«Санкции следовало отменить еще до кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. Нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — приводят его слова «Известия».

Гердт заявил, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага, членом которого он является. При этом пока непонятно, смогут ли депутаты собраться «оффлайн», поскольку немецкий парламент практически полностью перешел на удаленный режим работы. Заседание комитета, отметил политик, скорее всего состоится в режиме видеоконференции.

Позицию Гердта разделяет представитель фракции «Левые» в бундестаге Александр Ной.

«Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас», — подчеркнул он.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что инициатива «примирителей» в бундестаге едва ли найдет отклик среди членов Евросоюза, а основным камнем преткновения остается позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций. Но я не уверен, что инициативу поддержат другие партии. Даже если поддержат, это предложение упрется в позицию Меркель, которая увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе», — сказал сенатор.

Напомним, в недавнем интервью ТАСС российский лидер Владимир Путин заявил, что страны ЕС потеряли из-за санкций 240 млрд долларов, в то время как Россия — 50 млрд, а США — 17 млрд. По оценкам аналитиков, с 2014 года, когда были введены ограничения против РФ и контрмеры со стороны Москвы, экономика ФРГ ежемесячно теряет свыше 667 млн долларов.