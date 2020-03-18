Финансовые аналитики назвали последствия коронавируса для цен на золото

Москва, 18 марта. Финансовые аналитики порекомендовали инвесторам не подаваться панике из-за резкого падения цен на золото. Снижение стоимости драгоценного металла произошло из-за нестабильности фондовых рынков и распространения по миру коронавируса. Однако эксперты заявляют, что вскоре цена золота вновь пойдет вверх, сообщает «ПолитРоссия».

На фоне сообщений об обрушении ведущих индексов фондовых рынков некоторые инвесторы уже начали продавать свои золотые активы. Они идут на это ради того, чтобы покрыть убытки на других позициях. Кроме того, вкладчики считают, что меры центральных банков по стабилизации ситуации недостаточны.

Однако ряд экспертов заявляет, что продажа золота является ошибкой, поскольку после стабилизации экономической обстановки стоимость драгметалла восстановится.

«Я думаю, что единственная вещь, которой можно реально владеть в настоящий момент – это золото. Во время финансового кризиса правительство должно спасать банки, но теперь из-за воздействия вируса им придется спасать всех», – считает финансовый аналитик Адам Баттон.

Напомним, на прошлой неделе драгоценный металл пережил свое самое крупное падение с 1983 года. Стоимость унции золота упала до 1 464 доллара. Эксперты утверждают, что подобная ситуация является идеальной возможностью для приобретения золота по выгодной цене.