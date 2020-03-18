Японский эпидемиолог озвучил худший сценарий развития пандемии коронавируса

Токио, 18 марта. Известный врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал о наихудшем сценарии развития пандемии нового типа коронавируса. По его словам, хуже всего будет, если COVID-19 превратится в сезонное заболевание.

Сато, выпустивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, напомнил в беседе с РИА Новости, что COVID-19 наиболее опасен для пожилых людей, смертность среди тех, кому исполнилось более 80 лет, достигает 16-17%.

«И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с риском для жизни», — подчеркнул врач.

В частности, в Италии, ставшей сейчас центром пандемии коронавируса, 98% жертв заболевания — это люди старше 60 лет. Сато подчеркивает, что будет неправильно ограничить передвижение только для пожилых членов семьи. Молодые члены семьи могут принести инфекцию домой.

«Я бы советовал всем членам семьи по возможности отказаться от посещения мест скопления людей. Выходить на улицу только для самого необходимого», — заявил он.

Ранее во вторник китайский врач Чжан Вэньхун назвал простые методы для 100-процентной защиты от коронавируса. Он подчеркнул, что главным приоритетом при пандемии является личная защита, которая состоит из трех простых правил: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить медицинскую маску.

«До сих пор я не встречал кого-либо, кто, выполняя эти немудренные ритуалы, был бы заражен коронавирусом», — заявил он.

В декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России, по данным на 17 марта, зафиксировано 114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, передавал «Царьград» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. За сутки в стране обнаружили 21 новый случай, в частности, у трех москвичей, прилетевших из Рима и Цюриха.