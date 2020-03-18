Минфин РФ в 2019 году закупил валюты на внутреннем рынке на 2,977 трлн рублей

Москва, 18 марта. Министерство финансов РФ в 2019 году приобрело иностранную валюту на внутреннем рынке на 2,977 трлн рублей.

Как следует из проекта доклада об итогах работы Федерального казначейства за 2019 год, сумма начисленного процентного дохода от использования средств, размещенных на счетах в иностранной валюте, за прошлый год составила 35,78 млрд рублей.

«Согласно поручению Минфина РФ, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме 2,977 трлн рублей. В результате было приобретено 20 706,4 млн долларов, 18 473,6 млн евро и 3 604,6 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства», — говорится в докладе.

На 1 января текущего года сумма средств федерального бюджета в иностранной валюте составляла 2,734 трлн рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, министерство финансов РФ ежемесячно приобретает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эти средства Минфин направляет в резервный фонд. Агентом ведомства выступает Центробанк. С 10 марта 2020 года ЦБ РФ проводит упреждающую продажу валюты для снижения волатильности финансовых рынков на фоне колебаний на мировом рынке нефти.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что цена нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 2016 года.