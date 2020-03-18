Коронавирус привел к дефициту донорской крови на юге Калифорнии

Вашингтон, 18 марта. Серьезная нехватка донорской крови наблюдается в США на юге штата Калифорния. Как сообщил директор службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина Гэли, это связано с тем, что американцы реже сдают кровь из-за пандемии коронавируса.

«Американский Красный Крест столкнулся с жесткой нехваткой донорской крови ввиду беспрецедентного числа отмен визитов для ее сдачи», — сообщила журналистам Гэли.

Она уточнила, что за последние недели на юге Калифорнии отменено почти 160 переливаний. Сейчас запасов ряда групп донорской крови хватит только на пять дней.

По словам Гэли, отмены связаны с тем, что люди боятся инфицироваться новым типом коронавируса.

«Сдавать и переливать себе донорскую кровь безопасно. Нет доказательств того, что новый коронавирус распространяется или передается через кровь», — подчеркнул доктор.

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