Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса

Берлин, 18 марта. Немецкий телеканал N-tv заявил, что сотни туристов в Европе заразились новым типом коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль, расположенном в австрийской области Тироль.

По мнению журналистов, на данном курорте побывали десятки туристов из различных европейских стран. Однако после их возвращения у них была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Немецкий телеканал пришел к выводу, что руководство горнолыжного курорта заблаговременно не предупредили гостей о вспышке COVID-19. Вместе с тем, другое немецкое издание Die Welt отметило, что на всей территории Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, при этом они связаны с посещением данного курорта.

«29 февраля власти Исландии впервые столкнулись с опасностью из Ишгля, когда значительное количество случаев заражения произошло в группе путешественников из Ишгля на рейсе авиакомпании Icelandair из Мюнхена», – цитирует немецкое издание ТАСС.

При этом отмечается, что 5 марта власти Исландии внесли Ишгль в список зон особого риска, наравне с китайской провинцией Ухань и Ираном.

Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.

В свою очередь губернатор австрийской области Тироль Гюнтер Платтер отрицает слова журналистов. Он заявил, что местное правительство вместе с экстренными службами сделали все, чтобы овладеть ситуацией.

«Мы сделали все, что было в человеческих силах в данной ситуации. Тысячи гостей были тогда в долине Пацнаунталь. Мы сделали все возможное, чтобы не было хаоса. Я считаю, что вирус родился не в Ишгле», — заявил Платтер.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в последних числах декабря 2019 года, когда первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей КНР, инфекция распространилась за пределы страны. На данный момент, эпидемия в Китае находится в стадии спада, а ее эпицентр переместился в Европу.