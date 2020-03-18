В Греции нарушители карантина по коронавирусу получили тюремные сроки

Афины, 18 марта. Греческие суды вынесли первые приговоры нарушителям карантина по коронавирусу — тюремные сроки до 18 месяцев и крупные денежные штрафы.

Дела арестованных за нарушение введенных на территории Греции ограничительных мер рассматривают специальные суды, специализирующиеся на разбирательствах в отношении лиц, пойманных с поличным или застигнутых на месте преступления. В период с 12 марта греческая полиция арестовала 143 человека, которые, нарушая запреты, открыли кафе, рестораны и парикмахерские. В минувшие выходные в Афинах был арестован 31 человек, в отношении 29 из них возбудили дела.

Двоих из арестованных спецсуд приговорил к году тюрьмы и штрафу в 300 евро за нарушение мер по профилактике распространения вирусных заболеваний. Еще 27 человек попросили отсрочку, приговоры в их отношении будут вынесены позже.

«Прокуратура выпустила циркуляр, в котором требует строго соблюдать процедуру судебного процесса для задержанных с поличным в отношении нарушителей мер по предотвращению передачи вируса. За последние дни полицейские произвели десятки арестов в Греции за подобные нарушения», — пишет греческое издание «Прото тема».

На Крите полтора года тюрьмы условно и штраф в три тысячи евро получил владелец кафе, открывший свое заведение во время карантина. Мужчина проявил сознательность, попросил не откладывать суд и приехал на заседание без адвоката.

Срок в восемь месяцев и штраф в 2,5 тысячи евро получил владелец кафе на острове Хиос, который обслуживал постоянных клиентов.

С 11 марта решением Всемирной организации здравоохранения вспышка коронавируса нового типа получила статус пандемии. На сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 198 тысяч случаев заражения, 7 961 заболевший скончался, 81,7 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус выявлен во всех штатах США.