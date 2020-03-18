Российские звезды присоединились к флешмобу «кто ты по национальности?» 

Москва, 18 марта. В соцсетях популярность набирает новое приложение, использование которого переросло во флешмоб «кто ты по национальности?». Прога Gradient помогает пользователям узнать, сколько в них процентов разных национальностей. Звезды российского шоу-бизнеса с удовольствием подключились к новому тренду.

Шоумен Максим Галкин признался, что «перебрал все фотки в телефоне», чтобы «найти» у себя русские черты через приложение Gradient. Но это ему так и не удалось. Судя по результатам, он почти на 50% испанец.

Модель Анастасия Решетова на 52% оказалась татаркой. При этом она добавила, что ее «особенно улыбнула» последняя строчка, согласно которой она на 2% является чеченкой.

Актриса Наталья Рудова довольна тем, что она, по данным приложения, принадлежит в шведам и русским, но не скрывает удивления от того, что Gradient нашел у нее черты корейцев.

«Маааааам, я чего-то не знаю???» — шутит актриса.

Принял участие во флешмобе и комик Михаил Галустян. Его обрадовало то, что «есть контрольный пакет армянина — 55%», но озадачил последний пункт, где обозначен Китай.

Певец Денис Клявер отметил, что не сомневался в том, что интернациональность — «его конек». Музыкант не теряет надежды найти фото, которое «вычислит еврейскую и украинскую кровь».

Ранее сумасшедшей популярностью пользовалось приложение 40-летнего разработчика из Петербурга Ярослава Гончарова FaceApp. Нейросеть побила все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира. По информации Forbes, всего за десять дней приложение заработало более миллиона долларов.

Приложение позволяет «состарить» или «омолодить» фото человека, а также изменить его пол. Пользователи также могут «примерить» новую прическу, макияж и татуировки. Разработчики приложения прогнали нейросеть через сотни фотографий, чтобы она, например, научилась вычислять, как меняются черты человека при его улыбке.