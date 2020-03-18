Власти Румынии ужесточили ограничения из-за пандемии коронавируса

Бухарест, 18 марта. Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за распространения в мире коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В частности, власти решили продлить запрет на авиасообщения с Италией и приостановить полеты в Испанию.

Сообщается, что перелеты экономических агентов в Испанию, а также из Испании в Румынию, будут отменены в течение 14 дней. Данные меры вступят в силу с вечера среды. Также на 14 дней будет продлено ограничение авиасообщения с Италией.

В стране также планируется отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в том случае, если они проходят в помещении. События на открытом воздухе смогут собирать не более 100 человек.

Ограничительные меры вводятся для заведений общепита. Согласно решению властей, они смогут готовить еду только на вынос. Употреблять блюда и напитки в барах и ресторанах будет запрещено.

Госсекретарь МВД Раед Арафад вместе с тем заявил, что власти планируют призывать в качестве волонтеров студентов медицинских вузов и колледжей. В случае нехватки медперсонала их будут направлять в больницы, для работы в скорую помощь и центры общественного здоровья, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день в Румынии зарегистрировано 217 случаев заражения новым типом коронавируса. Начиная с 16 марта в стране введен режим ЧС.

Новый тип коронавируса выявлен во всех странах Европы. Последней страной, где были зарегистрированы первые факты инфицирования, стала Черногория. На данный момент на первом месте среди государств, где зарегистрировано наибольшее число заболевших, находится Италия. На ее территории, по последним данным, 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку.