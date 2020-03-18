Комендантский час из-за коронавируса введен в Тунисе

Тунис, 18 марта. Президент Туниса Каис Саид объявил о введении в стране комендантского часа из-за угрозы распространения коронавируса.

Заявление главы государства транслировалось по центральному телевидению Туниса. Саид призвал граждан соблюдать введенные властями меры, направленные на предотвращение эпидемии.

«Тунисцы должны ограничить свои передвижения. Покидать дома оправдано только в случае крайней необходимости. Находясь дома, вы не позволяете болезни распространяться», — сказал президент.

Тунисский лидер отметил, что вводимые ограничения — «вопрос нескольких дней». С 18 марта в Тунисе действует комендантский час, запрещающий нахождение на улице с 18.00 до 6.00. По официальным данным, коронавирус нового типа выявлен у 25 человек на территории страны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что из-за пандемии коронавируса Кипр закрывает прием пассажирских самолетов из 28 стран, включая Россию.