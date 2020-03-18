Кипр не будет пускать в страну самолеты из 28 стран, включая Россию

Никосия, 18 марта. Кипрские власти с 21 марта вводят запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Россию, на 14 дней из-за пандемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Константинос Иоанну.

С 3.00 по местному времени (4.00 по московскому) 21 марта на 14 дней запрещено выполнять полеты в аэропорты Ларнаки и Пафоса из 28 стран, включая Россию, Белоруссию, Украину и другие. Исключения касаются только грузовых самолетов.

При этом кабмин Кипра ослабил некоторые положения чрезвычайного пограничного режима. В страну допустят киприотов, которые выехали за рубеж на несколько дней по медицинским или профессиональным причинам. Ранее, чтобы вернуться на родину, необходимо было предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19.

Вечером во вторник стало известно, что новый тип коронавируса выявлен во всех 50 странах Европы, передавала «Газета.ру». Последней страной, где были зарегистрированы первые факты инфицирования, стала Черногория. На данный момент на первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. На территории государства, по последним данным, 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку.

По данным на 17 марта, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, и большинство из них — завезенные. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что 104 гражданина заразились за рубежом, 10 человек заразились внутри страны, передавал «Царьград».