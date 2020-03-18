Глава Роспотребнадзора рассказала о мерах, принимаемых Россией против коронавируса

Москва, 18 марта. Первые меры по противодействию коронавирусной инфекции были приняты в России еще 31 декабря 2019 года, когда власти усилили контроль на границе и приступили к вывозу россиян из Китая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первый этап, который начался для нас, — это 31 декабря, с которого правительство начало работу. Первая информация – посыл к действию. Мы усилили заслон на границе, нам надо было не допустить завоз [инфекции]», — заявила она.

Попова признала, что введенные меры создавали определенные неудобства как людям, так и бизнесу, однако они, в итоге, позволили, существенно замедлить проникновение инфекции в Россию.

Также российские власти одними из первых приступили к эвакуации своих соотечественников из Китая, включая остров Хайнань и город Ухань.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании правительственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, заявила, что россияне, не имеющие признаков простуды, смогут пройти добровольный тест на коронавирус в специальных лабораториях.

Также сообщалось, что количество работодателей в России, принимающих активные меры по борьбе с коронавирусом, растет. За полтора месяца число озабоченных распространением вируса компаний увеличилось в семь раз. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Кроме того, 22% граждан России заявили о готовности пройти вакцинацию от коронавируса, если будет разработана вакцина.