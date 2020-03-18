Власти Греции начали рассылку «тревожных» оповещений из-за коронавируса

Афины, 18 марта. Генеральный секретариат гражданской защиты Греции начал рассылку «тревожных» оповещений с призывом соблюдать карантин по коронавирусу.

Оповещения рассылаются на телефоны абонентов на территории Греции на греческом и английском языках и приходят с «тревожным» сигналом, напоминающим звук сирены.

«Мы находимся в критической фазе. Оставайтесь дома. Ограничьте передвижения только необходимыми. Избегайте скоплений людей. Защищайте уязвимые группы. Чем больше мы остаемся в изоляции, тем больше замедляем распространение коронавируса», — говорится в сообщении.

Действия всех ведомств страны в борьбе с эпидемией координирует Генеральный секретариат гражданской защиты. Его руководитель Никос Хардалиас получил повышение в должности и был назначен заместителем министра по делам защиты граждан, отныне он отвечает за управление кризисными ситуациями.

За минувшие сутки в Греции было зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 387 инфицированных, пять человек умерли.

На прошлой неделе греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что страна находится в состоянии войны с невидимым врагом — коронавирусом нового типа, и что от каждого требуется максимально ответственное поведение. На поддержку производителей в Греции выделяется два миллиарда евро. Жителей страны призвали к самоизоляции и предупредили о возможности новых ограничений.

«В ближайшие два месяца риск возрастет. Последуют новые ограничения. Все мы должны быть дисциплинированными. Те, кто ведет себя антисоциально, будут демонстративно наказаны», — заявил Мицотакис в телеобращении к гражданам.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 198 случаев заражения коронавирусом, 7 961 человек скончался, более 81,7 тысячи заболевших выздоровели. Ранее «Газета.ру» сообщила, что число жертв коронавируса нового типа во всех охваченных пандемией странах за последние сутки увеличилось на 475.