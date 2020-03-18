Старейшая сеть магазинов в США Macy's закрывается на время из-за коронавируса

Нью-Йорк, 18 марта. Одна из крупнейших и старейших американских торговых сетей Macy's закрыла все свои универмаги в США до 31 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Число сотрудников компании, в которую входят торговые марки Bloomingdale’s и Bluemercury, достигает 125 тысяч.

«Macy's гарантирует сохранение льгот и денежного вознаграждения тем своим сотрудникам, которых затрагивает данная мера», — говорится в сообщении компании.

Посетители смогут оформлять заказы в режиме онлайн.

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